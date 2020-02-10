جونسون يفكر ببناء جسر بين إيرلندا الشمالية واسكتلندا

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لندن: قال متحدث باسم بوريس جونسون الاثنين إن رئيس الوزراء البريطاني طلب من فرقه دراسة إمكانية بناء جسر يربط بريطانيا بمقاطعة إيرلندا الشمالية عن طريق اسكتلندا.

وتتردد فكرة ربط إيرلندا الشمالية مع بقية المملكة المتحدة منذ سنوات، لكن بوريس جونسون أعاد إحياءها.

وقال المتحدث باسمه "نحن ندرس فكرة الجسر"، مضيفا أن الفرق المكلفة الموضوع ما زالت في بداية عملها.

ويدعم السياسيون المؤيدون لبريطانيا في مقاطعة إيرلندا الشمالية المشروع إذ يرون فيه أنه وسيلة لتعزيز الروابط التي توترت بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وطلب زعيم الحزب الوحدوي الديموقراطي إيان بيسلي نفسه من رئيس الوزراء في كانون الأول/ديسمبر بناء "جسر بوريس" بين إيرلندا الشمالية واسكتلندا، فرد الزعيم المحافظ بأن الفكرة تروق له.

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لكن البعض يشكك في تكلفة وجدوى المشروع نظراً لشدة الرياح وعمق المياه في ذراع قناة بحر المانش التي تمتد لنحو 19 كلم في أضيق نقطة فيها.

ويقول الخبراء إن الجسر سيكون أطول من ذلك بكثير. كما أن كميات الذخيرة التي أُلقيت في قاع البحر بعد الحرب العالمية الثانية قد تؤدي إلى تعقيد المشروع.

واحتج "حزب أولستر الوحدوي" رغم دفاعه عن الروابط بين إيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة على هذا "المشروع الخيالي"، مشددًا على أن تمويل الطرق والمدارس والمستشفيات أولى.

ولدى بوريس جونسون سمعة سيئة في ما يتعلق بالجسور. فعندما كان رئيس بلدية لندن باشر مشروع "الجسر الحديقة" فوق نهر التيمز، قبل ان يتم التخلي عنه بعد أن أنفق عليه أكثر من 63 مليون جنيه إسترليني (63 مليون يورو).