ترمب يتوقع زوال فيروس كورونا في أبريل









اسماء السيد - واشنطن: توقع الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاثنين زوال فيروس كورونا المستجد في أبريل بسبب الحرارة، مشيدا مجددا بالخطوات التي اتخذها المسؤولون الصينيون لاحتوائه.

وقال ترمب في البيت الابيض "بحلول أبريل، او خلال شهر أبريل، فان الحرارة عموما تقضي على هذا النوع من الفيروس".

لكن الوباء يواصل تفشيه، ولم تحدد السلطات الصحية حتى الان موعدا تتوقع فيه أن يأخذ انتشار العدوى بالتراجع اسبوعا تلو آخر.

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وفي هذا السياق، قال مدير المعهد الاميركي للامراض المعدية انطوني فوسي الجمعة، وهو ايضا عضو في مجموعة العمل الرئاسية حول الفيروس، "لا نعلم".

ويبقى العامل الرئيسي في ذلك مدى تفشي الفيروس خارج الصين وقدرة الدول الاخرى على احتوائه.

واشاد ترمب مجددا برد فعل بكين وقال "اعتقد انهم يقومون بعمل جيد. تحدثت طويلا الى الرئيس شي (جينبينغ) (...) وهو واثق جدا".