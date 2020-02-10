محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:
قال الدكتور عبدالرحمن برعي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن البرلمان في انتظار قدوم قانون التعليم الجديد.
وأضاف برعي لـ"الخليج 365"، أن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، أبلغ لجنة التعليم بمجلس النواب، بقرب الانتهاء من إعداد صياغة مواد القانون بالوزارة، استعدادًا لعرضه على مجلس الوزارء، ومن ثم إرساله إلى البرلمان.
وأكد عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن اللجنة ستعمل على مناقشة القانون فور وصوله من البرلمان من مجلس الوزارء، وتحويله إلى لجنة التعليم لإدراجه على جدول الأعمال.
وأشار إلى أن نائب وزير التعليم، أكد مناقشة قانون التعليم الجديد خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدًا أن القانون لم يصل البرلمان حتى الآن.
وأعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إنه سيتم التقديم بقانون التعليم الجديد إلى البرلمان قريبًا.
وقال لـ"الخليج 365"، إنه جاري الانتهاء من إعداد قانون التعليم الجديد، استعدادًا لعرضه على مجلس الوزارء قبل إرساله إلى مجلس النواب.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو "تعليم النواب": قانون التعليم الجديد لم يصل البرلمان حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.