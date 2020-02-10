دعاء عريبي تتولى أمانة الشئون البرلمانية بـ"الحرية المصري" في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروة شاهين:

قرر حزب الحرية المصري برئاسة النائب صلاح حسب الله، اختيار دعاء عريبي، أخصائية الإعلام بجهاز شئون البيئة التابع لمجلس الوزراء، أمينًا للشئون البرلمانية والسياسية بالغربية، وذلك في إطار سعى الحزب لضم كافة الكفاءات وأصحاب العمل الاجتماعي.

وأعربت دعاء عريبي، عن سعادتها بتوليها المنصب، لما له من أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة خصوصًا ونحن على أبواب 3 استحقاقات دستورية مهمة، "انتخابات النواب، والشيوخ، والمحليات".

وقالت عريبي، أن حزب الحرية المصري من الأحزاب المؤثرة في الشارع المصري، وأن قيادات الحزب يضعون خططا طموحة للترويج للحزب في مختلف محافظات، كما يمتلكون خارطة طريق واضحة المعالم للتوسع على المستوى التنظيمي والنوعي، مشيرة إلى أنها ستبذل قصارى جهدها في توصيل رسالة الحزب للجماهير والترويج لبرنامجه الطموح في خدمة مصر.

ومن جانبه أكد شريف أنور، أمين عام حزب الحرية المصري بالغربية، سعادته وجميع أعضاء الحزب بالغربية، بتولي عريبي منصبها، مضيفًا أن الحزب ينتظر منها تقديم المزيد خلال توليها المنصب، في إطار توجه الحزب خلال الفترة المقبلة، لإطلاق العديد من المبادرات الهامة، لخدمة الوطن، ودعم الدولة المصرية في الاستحقاقات القادمة.