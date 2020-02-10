"جريمة سنترال فيصل والتصريح بدفن جثث ضحايا حدائق الأهرام".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"ماعرفناش نوقف الدم".. شهود عيان يروون اللحظات الأولى بجريمة سنترال فيصل

روى شهود عيان تفاصيل جديدة في واقعة مقتل عامل داخل سنترال بمنطقة فيصل، اليوم الإثنين.

وقال شهود عيان، في تصريحات لمصراوي، إن المجني عليه شاب عشريني يُدعى "علي.ب."، ويعمل في سنترال بشارع أسواق العبد المتفرع من شارع العشرين.

جريمة سنترال فيصل.. مدرعة تقل المتهم إلى قسم شرطة بولاق

وسط حراسة أمنية مشددة، نقلت قوات الأمن بالجيزة المتهم بقتل عامل بسنترال في منطقة فيصل إلى قسم شرطة بولاق، اليوم الإثنين.

ودفعت مديرية أمن الجيزة بعربيتين مصفحتين للحيولة دون فتك الأهالي بالمتهم عقب احتاجزه داخل المحل "محل الواقعة".

مقتل شاب على يد عامل بفيصل.. والشهود: "خلَّص عليه في لحظة"

قُتل شاب على يد عامل، اليوم الإثنين، داخل سنترال بمنطقة فيصل.

تلقى مدير قطاع غرب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بشارع العشرين.

الوطنية للانتخابات تنهي استعداداتها للتصويت بالانتخابات التكمليلية لدائرتي الجيزة وملوي

أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، كافة الاستعدادات التنظيمية واللوجستية للجولة الأولى من الانتخابات التكميلية بدائرتي قسم الجيزة ومركز ملوي والمقرر لها يومي غدا وبعد غد.

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بينهم 7 ضباط.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالعفو عن 135 مسجونًا

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 4 مكرر (أ) المؤرخ في 29 يناير الماضي، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على عدد 135 محكومًا عليهم.

بعد تأييد المعارضة.. مجدي عبدالغني يستأنف على حبسه في "تسليم ميراث أقاربه"

استأنف مجدي عبدالغني، -عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق-، على الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي بحبسه وتغريمه؛ لاتهامه بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه.

وصدر حكم من محكمة جنح الدقي بحبس عضو مجلس اتحاد الكرة السابق سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، فعارض على الحكم، وتم تأييده في المعارضة.

قتله بـ"الكوفية".. تفاصيل مقتل كهربائي على يد صديقه ببني سويف

تمكنت الاجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة مقتل كهربائى ببنى سويف وضبط مرتكب الواقعة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف بالعثور على جثة (كهربائى) داخل الشقة ملكه الكائنة بدائرة المركز.

"انتحر بسبب 30 مليون جنيه".. النيابة تصرح بدفن جثث ضحايا جريمة حدائق الأهرام

صرحت نيابة حوادث جنوب الجيزة بدفن جثث المجني عليهم في واقعة انتحار صاحب شركة مقاولات بعد قيامه بخنق زوجته وإلقاء رضيعتهما من الطابق الرابع بمنطقة حدائق الأهرام، فجر أمس الأحد.

180 دقيقة غامضة ورضيعة مختفية.. القصة الكاملة لجريمة 3 الفجر بحدائق الأهرام

في الثالثة، فجر الأحد، أطبق السكون على العقار رقم 268 بحدائق الأهرام، قطعه صراخ الطفل "أدهم. أ"، 9 سنوات، يحاول إفاقة والدته في بلكونة شقتهم، حتى التقطت الصوت زوجة أحد الجيران في العقار المواجه لتكتشف مأساة بشعة حلّت بتلك الأسرة!.

مد أجل الحكم على 304 متهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" لـ 24 فبراير

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأثنين، مد أجل الحكم على 304 متهمين، على رأسهم الوزير الأسبق، وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بجماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، لجلسة24 فبراير.