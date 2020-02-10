الجزائر.. تأييد حكم سجن شقيق بوتفليقة 15 سنة نافذة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أيدت محكمة الاستئناف العسكرية في الجزائر، أحكامًا سابقة بسجن مديري جهاز المخابرات السابقين، والسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة 15 سنة سجنًا نافذا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وسجن رئيسة حزب العمال يوم 9 مايو 2019، و قد أدانتها سابقا محكمة البليدة بـ 3 سنوات سجن، منها 9 أشهر ويوما واحدا نافذة. فيما أدانتها المحكمة الابتدائية بـ15 سنة سجنا نافذة.

فيما أبقت المحكمة على نفس العقوبات في حق كل من الجنرال مدين المدعو توفيق، الجنرال طرطاق و كذا شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، و ذلك فيما يخص تهمة التأمر.