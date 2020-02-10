في 3 مدن.. مصر تستضيف مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة العالمية 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تستضيف مصر، مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة العالمية "Miss Eco International 2020" في مدن شرم الشيخ والغردقة وسهل حشیش ومرسى علم.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، تتنافس هذ العام أكثر من 80 ملكة من جميع أنحاء العالم للفوز بمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة المنعقدة في مصر خلال الفترة من 23 مارس إلى 11 أبريل 2020 - برعاية رسمية من هيئة تنشيط السياحة المصرية.

وأكد رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، أهمیة تلك الفعاليات في ترویج المنتج السیاحي المصري وبالأخص السیاحة الشاطئية.

جدیر بالذكر، أن متسابقات هذا العالم یمثلن أهم الدول المصدرة للسیاحة لمصر، ومنها ألمانیا وإنجلترا وأوكرانیا وفرنسا وإيطالیا وكازاخستان وروسیا وبولندا وصربیا وبلجیكا وهولندا وإسبانیا وأمریكا واسترالیا والبرازیل والبرتغال.