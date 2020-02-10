الجزائر / النائب العام العسكري يلتمس 20 سنة سجنًا في حقّ طرطاق ولويزة حنون وسعيد بوتفليقة والجنرال توفيق

إلتمس النائب العام العسكري اليوم، الاثنين 10 فيفري 2020، 20 سنة سجنا نافذا في حق كل من بشير طرطاق، لويزة حنون، محمد مدين "الجنرال توفيق"، والسعيد بوتفليقة أو الإبقاء على الحكم السابق القاضي بـ15 سنة سجنا نافذا.

وإستأنفت أمس الأحد، المحكمة العسكرية بالبليدة محاكمة هؤلاء الأشخاص من رموز النظام السابق.

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وكانت المحكمة قد قضت بتاريخ 25 سبتمبر 2019، بالسجن النافذ 15 سنة ضد الأربعة بتهمة التآمر ضد سلطة الدولة والجيش.

وصدرت الأحكام حضوريا ضد السعيد بوتفليقة ولويزة حنون زعيمة حزب العمال والفريق المتقاعد محمد مدين واللواء المتقاعد بشير طرطاق.