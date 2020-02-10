رئيسا الوزراء الكويتي والكندي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس الوزراء الكندي جيستين ترودو مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في قصر بيان مساء اليوم الاثنين موقف البلدين

تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط.واستعرض رئيسا الوزراء الكويتي والكندي العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في شتى المجالات؛ وذلك بحضور المستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ونائبه خالد سليمان الجارالله، وعدد من كبار المسؤولين والعسكريين الكويتيين.وكان رئيس الوزراء الكندي جيستين ترودو، قد وصل إلى الكويت في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية لمدة يومين.