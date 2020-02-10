أصيب ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع اليوم الإثنين في أحد المتاجر بولاية أركنساس الأمريكية وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
النار من الشرطة، تدخلا بعدما فتح رجل النار من بندقيته في أحد متاجر وولمارت بمدينة فورست، موضحة أن الشرطة لم تفصح عن تفاصيل الحادث.
ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن اثنين من المصابين بإطلاق
يذكر أنه في أغسطس الماضي حصدت عمليتا إطلاق نار في الولايات المتحدة 29 قتيلًا، إذ لقي 20 شخصًا مصرعهم في مدينة إل باسو بولاية تكساس في حين قتل تسعة آخرون في مدينة دايتون بولاية أوهايو.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بأحد متاجر أركنساس الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.