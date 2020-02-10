العراق: إصابة 6 مدنيين في تفجير داخل مقهى بمدينة بعقوبة

أصيب ستة مدنيين في تفجير قنبلة يدوية داخل مقهى في مدينة بعقوبة التابعة لمحافظة ديالي العراقية وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .

وقال مصدر أمني في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين إن قنبلة انفجرت داخل مقهى شعبي في مدينة بعقوبة، ما أسفر عن إصابة ستة مدنيين بجروح مختلفة. بعقوبة، ما أسفر عن إصابة ستة مدنيين بجروح مختلفة.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين لمستشفى قريب.

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