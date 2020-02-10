روسيا: أزمة فيروس "كورونا" قد تؤثر على تزويد الصين بـ"إس-40

أكدت روسيا اليوم الاثنين، أن الأوضاع المتعلقة بانتشار النوع الجديد لفيروس "كورونا المستجد" قد تؤثر على سير تنفيذ صفقة تزويد الصين بمنظومات الصواريخ للدفاع الجوي من طراز "إس-400" وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن رئيس شركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية الحكومية ألكسندر ميخييف ردا على سؤال حول احتمال انعكاس أزمة "كورونا" على صفقة "إس-400" مع بكين، قوله: "نأخذ هذه السيناريوهات بعين

الاعتبار على جميع الأحوال، من غير المستبعد حدوث تأخر في تطبيق الصفقات التي أبرمناها".وأوضح ميخييف: "يكمن الأمر في أن هذه الصفقات تتضمن أيضا، التدريب واستقبال المعدات ومجالات أخرى .. نقيم السيناريوهات ونبحث مسبقا مع شركائنا الإجراءات المحتملة، نتابع هذا الوضع بدقة عالية بالتعاون مع شركائنا.يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق أن الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس "كورونا" والذي أطلق عليه اسم "2019-nCoV"، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم وليس فقط للصين، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة الوباء.وأثر هذا الوباء بصورة ملموسة على اقتصاد الصين، التي أعلنت تخصيصها أكثر من 10 مليارات دولار لمكافحة الفيروس.وتعتبر الصين أول دولة عقدت صفقة مع روسيا بشأن شراء منظومات من طراز "إس-400"، حيث أبرم الاتفاق في عام 2015.وتم توريد الكتيبة الأولى من هذا السلاح إلى الصين في عام 2018، بينما لم تنطلق بعد عملية تصدير الكتيبة الثانية.