وزيرا خارجية روسيا واليابان يجتمعان على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

قال نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، اليوم الاثنين، إنه من المقرر أن يجتمع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الياباني موتيجي توشيميتسو على هامش مؤتمر ميونخ للأمن وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. مؤتمر ميونخ للأمن وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها الإلكترونية عن مورجولوف قوله "من المقرر عقد اجتماع بين وزيري خارجية روسيا واليابان، لافروف وتوشيميتسو في ميونخ". المقرر عقد اجتماع بين وزيري خارجية روسيا واليابان، لافروف وتوشيميتسو في ميونخ".

يعقد مؤتمر ميونخ للأمن في الفترة من 14 إلى 16 فبراير، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر 40 رئيسًا من مختلف الدول، ونحو 60 وزيرًا.

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