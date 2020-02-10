تمكنت قوات الأمن التونسية من إلقاء القبض على 49 شخصا من جنسيات دول أفريقية مختلفة، بينهم خمسة أطفال، كانوا جميعا بصدد اجتياز الحدود البحريةخلسة باتجاه إيطاليا انطلاقا من شاطئ سيدي منصور في مدينة صفاقس جنوبي البلاد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الاثنين إنه بالتحقيق معهم اعترفوا أن العملية تمت بالتنسيق مع متعاون محلي تقاضى منهم مبالغ مالية متفاوتة وهواتفهم الجوالة لمساعدتهم على اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو إيطاليا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن التونسي يوقف 49 شخصًا قبل سفرهم لإيطاليا بشكل غير شرعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.