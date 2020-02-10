الأمن التونسي يوقف 49 شخصًا قبل سفرهم لإيطاليا بشكل غير شرعي

تمكنت قوات الأمن التونسية من إلقاء القبض على 49 شخصا من جنسيات دول أفريقية مختلفة، بينهم خمسة أطفال، كانوا جميعا بصدد اجتياز الحدود البحرية

خلسة باتجاه إيطاليا انطلاقا من شاطئ سيدي منصور في مدينة صفاقس جنوبي البلاد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وذكرت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الاثنين إنه بالتحقيق معهم اعترفوا أن العملية تمت بالتنسيق مع متعاون محلي تقاضى منهم مبالغ مالية متفاوتة وهواتفهم الجوالة لمساعدتهم على اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو إيطاليا.