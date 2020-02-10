في الذكرى 41 للثورة.. خامنئي يعفو عن سجناء

وافق المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، على مقترح قدمه رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، بإصدار عفو وتخفيف العقوبات عن 2315 سجينا وغفا لموقع روسيا اليوم. عفو وتخفيف العقوبات عن 2315 سجينا وغفا لموقع روسيا اليوم. ووافق خامنئي على العفو عن السجناء من المعتقلين بموجب المحاكم العامة ومحكمة الثورة والمؤسسة القضائية الخاصة بالقوات المسلحة، وذلك بمناسبة حلول الذكرى 41 لانتصار الثورة الإيرانية.

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