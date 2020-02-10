الجبير يبحث المستجدات مع مسؤول أمريكي

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، أمس، نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، الخبير في الأمن الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى وروسيا الاتحادية، ايلان بيرمان.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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