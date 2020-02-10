تفجير إرهابي بزاوية ليبيا

فيما شهد محيط مدرسة بمنطقة أبي عيسى بالزاوية الغربية انفجاراً أسفر عن إصابات في صفوف الطلبة، أمس، أكد مصرف ليبيا المركزي إن إيرادات النفط، وهي المصدر الرئيسي لدخل البلاد، هبطت إلى الصفر في يناير بعدما قام رجال قبائل بإغلاق موانئ نفطية رئيسية. وذكر البنك في منشور أنه لم يدفع أي رواتب للعاملين بالدولة الشهر الماضي، وذلك بعد أن حذر مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، قبل حوالي أسبوع من أن إنتاج البلاد من الخام انخفض إلى 204 آلاف برميل يوميا بسبب عمليات إغلاق. على صعيد آخر، شهد محيط مدرسة بمنطقة أبي عيسى بالزاوية الغربية بليبيا حالة من التوتر الأمني عقب انفجار أسفر عن إصابات في صفوف الطلبة بالمدرسة.



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