أمريكا تدرس تعليق المساعدات بسبب عراقيل الحوثي

الدول المانحة
وأوضح مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا نهائيا، لكنها كانت تنسق مع الدول المانحة الأخرى والمنظمات بشأن ردود محتملة على ضريبة بنسبة 2 % على مشاريع المساعدة، وغيرها من الإجراءات الجديدة في المناطق الحوثية. وتشير الصحيفة إلى أن تعليق الولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى للمساعدات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ستكون مسألة محورية خلال اجتماع الدول المانحة، ومجموعات الإغاثة في بروكسل هذا الأسبوع. يذكر أن الولايات المتحدة قدمت 746 مليون دولار كمساعدة في اليمن في السنة المالية 2019.
نقاط الرقابة
على صعيد آخر، عاودت ميليشيا الحوثي الانقلابية مساء الأحد استهداف نقاط الرقابة المشتركة المنبثقة عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي ترعاها الأمم المتحدة في مدينة الحديدة غربي اليمن. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان بأن الميليشيات الحوثية استهدفت بقذيفة مدفعية عيار 120 نقطة الرقابة الرابعة المتمركزة في حي المنظر المتاخم لمطار الحديدة.
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