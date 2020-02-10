بدء اجتماع بين ممثلي الشرعية والحوثي لتبادل الأسرى

بدأت في العاصمة الأردنية عمان، اليوم، أعمال اجتماع اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفين قسراً بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. يشارك في الاجتماع المغلق ممثل الحكومة اليمنية رئيس لجنة تبادل الأسرى والمحتجزين هادي هيج، بينما يمثل ميليشيا الحوثي الإرهابية رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، إضافة لممثلين من الصليب الأحمر والأمم المتحدة. خلال هذه الجولة من الاجتماع ستقوم اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى بمراجعة الجولة الأخيرة من الملاحظات حول الإفادات الواردة على قوائم الأسرى التي قدمها الطرفان في وقت سابق.



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