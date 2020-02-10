ترامب يشيد بإجراءات الصين لاحتواء كورونا ويتوقع زواله

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إشادته بالخطوات التي اتخذها المسؤولون الصينيون لاحتواء فيروس كورونا المستجد، متوقعاً زواله في شهر أبريل المقبل.

وأثنى ترامب، خلال تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض، على رد فعل بكين، مضيفاً «أعتقد أنهم يقومون بعمل جيد. تحدثت طويلاً إلى الرئيس شي (جين بينج) (...) وهو واثق جداً».

وتوقع ترامب زوال الفيروس قائلاً «بحلول أبريل، أو خلال شهر أبريل، فإن الحرارة عموما تقضي على هذا النوع من الفيروس».

كان الرئيس الأميركي أجرى، خلال الأسبوع الماضي، محادثات عبر الهاتف مع الرئيس الصيني تناولت الجهود التي تقوم بها بكين من أجل احتواء المرض.

وتواصل الصين المزيد من التعبئة، واتخاذ الإجراءات من أجل مكافحة الفيروس.

في هذا الإطار، دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الاثنين، إلى اتخاذ تدابير «أكثر قوة وحزماً» ضدّ الفيروس.

وزار مستشفى وحياً سكنياً في العاصمة بكين لمتابعة جهود مكافحة انتشار الفيروس.

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