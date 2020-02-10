ترامب: حان الوقت لمفاوضات «جدية» مع الأوروبيين

قال الرئيس دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الوقت قد حان لمواصلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، ملاحظاً أنه يفرض حواجز «تفوق كل تصور» على السلع الأميركية.

وأضاف ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض مع حكام الولايات الأميركية «أوروبا تعاملنا معاملة سيئة للغاية.... الشيء التالي يمكن أن يكون أوروبا... حين نتحدث إليهم بجدية».

فرض ترامب بالفعل تعرفة جمركية هي بمثابة عقوبة على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي مثل النبيذ الفرنسي على خلفية النزاع حول امتيازات شركة إيرباص، لكنه هدد أيضاً بفرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية لفرض تغيير السياسة التجارية.

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