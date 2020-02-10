«الداخلية» العراقية تدعو للتظاهر في ساحات محددة

دعا وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، اليوم الاثنين، إلى حصر التظاهر في ساحات محددة وفتح الطرق العامة.

وطالب الوزير، خلال مؤتمر أمني عقد في العاصمة، إلى تأمين ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات العراقية، بالتنسيق بين قيادة العمليات، ونشر أعداد إضافية من القوات الأمنية للحفاظ على الأمن العام وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمتظاهرين.

وشدد الوزير العراقي على «ضرورة تعامل القوات الأمنية بأعلى درجات المهنية، وبأقصى درجات ضبط النفس»، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لوزيرالداخلية.

وطالب الياسري المتظاهرين بـ«التعاون مع القوات الأمنية لكشف المعتدين والمندسين ومثيري العنف وإبعادهم عن ساحات التظاهر والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة».

وناقش المؤتمر الذي شارك فيه كبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ولجنة الأمن والدفاع البرلمانية، عدداً من القضايا الأمنية في مختلف مراحل المسؤوليات وبالتحديد في المحافظات التي تجري فيها التظاهرات الشعبية، وسبل معالجة ما يرافق تلك التظاهرات وفق الأطر القانونية، وبما يضمن سلامة وأمان المتظاهرين. وتشهد بغداد ومحافظات عراقية اضطرابات أمنية على خلفية مظاهرات شعبية اندلعت منذ أكتوبر وخلفت، حتى الآن، نحو 600 قتيل، بحسب إحصائيات صادرة عن الحكومة العراقية.

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