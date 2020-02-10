خادم الحرمين يلتقي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، في الرياض، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين، معاليه بمناسبة تعيينه أميناً عاماً لمجلس التعاون، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وتم، خلال اللقاء، تناول عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون حرصه على بذل كل جهد في سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج العربي، وتحقيق تطلعات قادته.