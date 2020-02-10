تركيا تستهدف 115 موقعاً للنظام السوري رداً على مقتل جنودها

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، إن القوات التركية قصفت 115 هدفًا للحكومة السورية ودمرت 101 منها؛ ردًا على هجوم أسفر عن مقتل خمسة جنود أتراك في شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة.

وذكرت الوزارة أن أنقرة ستواصل الرد على أي هجمات على قواتها المتواجدة في مراكز تركية للمراقبة في أقصى شمال غرب سوريا.

وفي وقت سابق، قالت الوزارة إن القوات السورية قتلت خمسة جنود أتراك، من بين آلاف الجنود المنتشرين هناك للمساعدة في وقف هجوم سوري لاستعادة آخر معقل لمقاتلي المعارضة في البلاد، بعد نحو تسع سنوات من الحرب الأهلية.

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وأضافت الوزارة في بيان: ”حتى الآن تم استهداف 115 هدفا للنظام السوري على الفور وتحييد 101 من عناصر النظام وفقا لمعلومات أولية من مصادر مختلفة. وقد تبين أنه تم تدمير ثلاث دبابات وموقعين بقذائف المورتر وطائرة هليكوبتر“.

في السياق، ذكرت الرئاسة التركية اليوم الاثنين إن مسؤولين أتراكا أبلغوا وفدا روسيا زائرا بأن الهجمات على مواقع المراقبة التركية في شمال غرب سوريا يجب أن تتوقف على الفور وبأن مثل هذه الهجمات لن تمر دون رد.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان عقب محادثات بين مستشار الرئاسة إبراهيم كالن والوفد الروسي، إنه تم إبلاغ الروس بأن الهجمات على القوات التركية غير مقبولة ويتعين على موسكو الوفاء بواجباتها بموجب اتفاق خفض التصعيد المبرم عام 2018 بين أنقرة وموسكو.