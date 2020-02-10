وأنقرة ترد..مقتل 5 جنود أتراك بهجوم للجيش السوري بإدلب

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قتل 5 جنود أتراك في هجوم للجيش السوري على نقطة مراقبة لهم في ريف إدلب شمالي سوريا، وفق ما ذكرت مصادر عسكرية تركية، الاثنين.

وأعلن مسؤولون أتراك أن الجيش التركي رد على مصدر الهجوم على قواته في بلدة تفتناز الواقعة في ريف إدلب شمالي سوريا.

وكان مسؤولون أتراك قد أكدوا في وقت سابق أن الجيش السوري استهدف نقطة مراقبة تركية في تفتناز شمالي سوريا، في ثانية مواجهة من هذا النوع بين أنقرة ودمشق.

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وذكرت مصادر سورية لسكاي نيوز عربية أن تركيا تسعى لإقناع روسيا بوقف الجيش السوري هجومه على إدلب، مقابل السماح له بالسيطرة على طريق دمشق حلب الدولي.

وأفادت مصادر سورية ميدانية أن تركيا أمرت الفصائل الموالية لها بوقف الاشتباك مع الجيش السوري انتظارا لنتائج للمشاورات الروسية التركية.

وأشارت تلك المصادر، في وقت سابق الاثنين، أن الجيش السوري أحبط محاولة تركية بمساعدة الفصائل الموالية لها، للتقدم غربي مدينة سراقب في إدلب.