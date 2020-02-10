كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو: ترامب سيعترف سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، عن ثقته باعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما أسماه "سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت".
وقال رئيس الوزارء الإسرائيلي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "الرئيس ترامب سيعترف بتطبيق سيادتنا على غور الأردن وشمال البحر الميت وكل بلداتنا في يهودًا والسامرة وعلى المساحة الكبيرة من حولها، هذا ليس منوطا بموافقة الفلسطينيين على صفقة القرن بل بموافقة أمريكية وسينفذ بعد اكتمال رسم خريطة تلك الأراضي".
وكان نتنياهو، قد أكد يوم السبت الماضي، على أن إسرائيل بدأت في رسم خرائط لتنفيذ خطتها لضم غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية.
وقال نتنياهو خلال خطاب إنتخابي، أقيم أمام مناصريه في حزب "الليكود"، في مستوطنة معاليه أدوميم: "بدأنا برسم الخرائط والحدود مع إدارة ترامب لتنفيذ خطوة ضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن".
وأضاف: "لن تعترف أي دولة في العالم بسيادة إسرائيل في الضفة الغربية ولن تعترف بأن القدس هي عاصمتها بمعزل عن الأمريكيين".
هذا وكان الرئيس الأمريكي، قد أعلن يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير الماضي، عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأكد الرئيس الأمريكي على أن "خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام"، موضحاً أن "خطته المقترحة للسلام مختلفة بشكل جوهري عن خطط الإدارات الأمريكية السابقة".
كما أعرب عن شكره لدول عمان والبحرين والإمارات لمساعدة الولايات المتحدة في رؤية "صفقة القرن"، وإرسال سفرائهم لحضور كلمته اليوم في البيت الأبيض.
وبحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف "صفقة القرن" بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".