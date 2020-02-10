كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو: ترامب سيعترف سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، عن ثقته باعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما أسماه "سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت".

وقال رئيس الوزارء الإسرائيلي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "الرئيس ترامب سيعترف بتطبيق سيادتنا على غور الأردن وشمال البحر الميت وكل بلداتنا في يهودًا والسامرة وعلى المساحة الكبيرة من حولها، هذا ليس منوطا بموافقة الفلسطينيين على صفقة القرن بل بموافقة أمريكية وسينفذ بعد اكتمال رسم خريطة تلك الأراضي".

وكان نتنياهو، قد أكد يوم السبت الماضي، على أن إسرائيل بدأت في رسم خرائط لتنفيذ خطتها لضم غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية.

وقال نتنياهو خلال خطاب إنتخابي، أقيم أمام مناصريه في حزب "الليكود"، في مستوطنة معاليه أدوميم: "بدأنا برسم الخرائط والحدود مع إدارة ترامب لتنفيذ خطوة ضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن".

Advertisements

وأضاف: "لن تعترف أي دولة في العالم بسيادة إسرائيل في الضفة الغربية ولن تعترف بأن القدس هي عاصمتها بمعزل عن الأمريكيين".