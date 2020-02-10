كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة عالمية: ألمانيا تبلغ عن ظهور فيروس إنفلونزا الطيور سريع الانتقال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، مساء اليوم الاثنين، بأن ألمانيا أبلغت عن ظهور فيروس إنفلونزا الطيور "H5N8" سريع الانتقال، بمزرعة في جنوب غربي البلاد.

وقالت المنظمة العالمية، التي تتخذ من باريس مقرًا لها نقلًا عن وزارة الأغذية والزراعة الألمانية، إن "الفيروس تسبب في نفوق 44 طائرا في سرب يضم 69 طائرا في ولاية بادن فورتمبرغ"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

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وذكرت الوزارة الألمانية في تقريرها: "جميع الدواجن وطيور الحظائر تم إعدامها والتخلص منها بأمان في السابع من شهر فبراير عام 2020".

وكانت الوزارة قد أكدت على إصابة طائر بري بفيروس إنفلونزا الطيور "H5N8" في ولاية براندنبرغ في شرق البلاد في شهر يناير الماضي، لكن العدوى لم تنتقل إلى أي من طيور المزارع.

ويسبب الفيروس مرضًا شديدًا في الجهاز التنفسي لدى الطيور وهو معد للإنسان، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.