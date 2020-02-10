كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تدين الهجوم على وحدة الجيش الجزائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الإثنين، أنها تدين بشدة الهجوم الذي استهدف وحدة للجيش الوطني الجزائري، بالقرب من الحدود مع مالي، وأدى إلى مقتل جندي جزائري.

وأكدت وزارة الخارجية الإمارتية في بيان لها، على أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، معربة عن بالغ التعازي والمواساة للحكومة والشعب الجزائري الشقيق ولأسرة وذوي الضحية.

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