كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنطلاق تدريبات التمرين التعبوي "أمن الخليج العربي 2" بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنطلقت تدريبات التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "أمن الخليج العربي 2"، الذي تستضيفه الإمارات، مساء اليوم الإثنين، وهذا هو التمرين الثاني من نوعه الذي تنفذه أجهزة الشرطة والأمن تفعيلًا لقرارات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وكان التمرين الأول نفذ في آخر عام 2016 في مملكة البحرين؛ لتعزيز التعاون المشترك بدول المجلس وتبادل الخبرات والتطوير المستمر في التعامل الامني مع الاحداث والتحديات المشتركة.

هذا وتعمل الفرق على مستويات من التدريب على سيناريوهات التمرين في منظومة من العمل التكاملي المشترك بروح الفريق الواحد، للإسهام في تحقيق أهداف التمرين.

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وكان قد اكتمل وصول الفرق الشرطية من المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين تباعاً عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية للدولة؛ لينضموا إلى جانب اشقائهم من قوات وزارة الداخلية الإماراتية في تمرين تعبوي مشترك يهدف لتوحيد لتعزيز أمن الخليج والعمل المشترك بين فرقه الأمنية.

وأكد رؤساء الفرق الخليجية المشاركة على استعداد فرقهم وجاهزيتها العالية لتبادل المعرفة والخبرات في هذا التمرين المشترك وتعزيز أمن الخليج والعمل بشكل تكاملي، من أجل توحيد المهام والمفاهيم وتبادل أفضل الممارسات على صعيد العمل الشرطي وحفظ الأمن والأمان.

وقدم رؤساء الوفود الشكر والتقدير للإمارات على استضافتها لهذا التمرين المشترك وحسن الاستقبال والتنظيم، آملين أن يحقق التمرين الأهداف الاستراتيجية الذي وجد من أجلها.