كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 10/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أصدرت حكومة المملكة المتحدة البريطانية، مساء اليوم الإثنين، قانوناً جديداً يمنح الشرطة حق اعتقال المشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا" القاتل، ووضعهم قيد الحجر الصحي وتقييدهم بالأصفاد.

أعلنت فرنسا، مساء اليوم الاثنين، أنها أدانت محاولة إيران بشأن إطلاق قمر اصطناعي عبر قاذف فضائي، معتبرةً أن هذه العملية تتطلب تقنيات تُستخدم في تصنيع الصواريخ البالستية، وهو أمر يتعارض مع تعهدات طهران الدولية.

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