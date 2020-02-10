عاجل.. الإمارات تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء اليوم الإثنين، أنها "سجلت حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد لشخص يحمل الجنسية الهندية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

كما ذكرت "وام"، يوم أمس الأحد، أن "وزارة الصحة أعلنت شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد في الدولة، وتعود هذه الحالة إلى مواطنة صينية تدعى ليو يوجيا (73 عامًا)، والتي أصبح بإمكانها مواصلة حياتها بصورة طبيعية".

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ولفتت الصحة الإماراتية إلى أن الحالة التي تعافت من الإصابة تنتمي للعائلة الصينية، التي كان قد تم الإعلان عن اصابتها بالمرض نهاية الشهر الماضي؛ حيث تماثلت الجدة واسمها ليو يوجيا للشفاء وأصبح بإمكانها مواصلة حياتها بصورة طبيعية.

ويذكر أن الإمارات، قد أكدت يوم الإثنين الموافق 3 فبراير الجاري، على تضامنها مع الصين في مواجهة فيروس كورونا، وتعرب عن ثقتها في جهودها في الاستجابة الفاعلة والإدارة الحكيمة لهذا الوضع.

هذا وأدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة 908 أشخاص في البر الصيني، وتجاوز عدد المصابين 40 ألفا وفق آخر حصيلة أعلنتها السلطات الصينية الاثنين، مما يؤكد على وجود استقرار نسبي في درجة انتشار الفيروس.