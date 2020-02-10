كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا: قوات الولايات المتحدة لن تنسحب من العراق حاليًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غبريال صوما، مساء اليوم الإثنين، بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من العراق في الوقت الحاضر، مؤكداً في حديثه مع قناة "السومرية نيوز" العراقية، على أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب.

وقال عضو المجلس الاستشاري لترامب: "طالما أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب، فهذا يعني أنه لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر، والقوات الأمريكية باتفاق مع الحكومة العراقية موجودة لمساعدة العراق ضد تنظيم داعش الإرهابي".

كما أوضح عضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب العراقي النائب بدر الزيادي، أن ثلاث دولة (فرنسا وألمانيا وأستراليا)، قدمت طلباً إلى قيادة العمليات المشتركة، من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق.

هذا ونفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في وقت سابق من اليوم، التقارير التي تحدثت عن انسحاب القوات الأمريكية من قواعد عسكرية في البلاد، فضلًا عن طلب عدة دول الانسحاب من التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في العراق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق اللواء تحسين الخفاجي، إن "الأخبار التي تحدثت عن تقديم كل من فرنسا وأستراليا وألمانيا طلبا إلى العمليات المشتركة للانسحاب من التحالف الدولي غير صحيحة ولم يتم تقديم مثل هكذا طلب".

وأضاف اللواء تحسين الخفاجي: "هناك أخبار أخرى تحدثت عن انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة في العراق، وهذه الأخبار أيضا غير صحيحة ولا يوجد أصلا مثل هذا العدد من القواعد الأمريكية في العراق".

وبشأن ما إذا كانت قوات التحالف الدولي تشارك حاليا في عمليات عسكرية مع الجانب العراقي، أكد الخفاجي، على أن "قوات التحالف لا تشارك حاليا بعمليات عسكرية مع الجانب العراقي ولا زالت متوقفة".

وصوت مجلس النواب العراقي، في يوم 5 يناير الماضي، بالإجماع على قرار نيابي يتضمن إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، والتزام الحكومة العراقية بإنهاء تواجد أية قوات أجنبية في الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب، كما تلتزم الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة.