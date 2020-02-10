كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعلن تحييد 105 جندي سوري بالقرب من مدينة إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الإثنين، بأنه تم الرد بالمثل في إطار حق الدفاع المشروع على القوات السورية عقب الهجوم على عناصرنا في إدلب، موضحة أنه "تم تحييد 105 عناصر من النظام السوري وتدمير 3 دبابات ومربضين لقذائف الهاون والمدافع الى جانب اصابة مروحية تابعة للنظام".

وأضافت وزارة الدفاع: إن "القوات التركية تستمر في قصف أهداف محددة بمدينة إدلب السورية في اطار حق الدفاع عن النفس".

Advertisements

هذا وقال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون: إن "هجومًا بشعًا طال قوات الجيش التركي التي تخدم في إدلب السورية، بهدف إنهاء العنف وتخفيف الأزمة الإنسانية بموجب القانون الدولي"، على حد قوله.

وأضاف رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "تركيا ردت على المهاجمين ودمرت جميع أهداف العدو، وانتقمت من القوات الساقطة، مجرم الحرب الذي أمر بالهجوم الشنيع اليوم، استهدف المجتمع الدولي بأسره وليس تركيا فقط".

وتابع: "القوات المسلحة التركية التي تخدم قضية السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم بلا كلل، ستواصل سحق أي شخص يجرؤ على استهداف عملياتها، وطمأنة أصدقائنا، وإثارة الخوف في قلوب أعدائنا".