كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: تراجع إيرادات النفط إلى الصفر خلال يناير الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد المصرف المركزى فى ليبيا، مساء اليوم الإثنين، بأن إيرادات النفط (المصدر الرئيسى لدخل البلاد) هبطت إلى الصفر خلال شهر يناير الماضى، وذلك على خلفية إغلاق موانئ وحقول النفط الرئيسية فى شرق وغرب البلاد.

وذكر البنك المركزي الليبي، ومقره العاصمة طرابلس، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أنه "لم يدفع أى رواتب للعاملين بالدولة الشهر الماضى"، ونشر بيانًا بالإيرادات والنفقات.

وكان مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، حذر قبل أسبوع، من أن إنتاج البلاد من الخام انخفض إلى 204 آلاف برميل يوميًا بسبب عمليات إغلاق. Advertisements وفرضت مجموعات موالية للجيش الليبي الذي يتمركز في شرق البلاد إغلاقاً منذ يوم 18 يناير الماضي في عدد من الموانئ والحقول النفطية في شرق وجنوب ليبيا. وتقول المؤسسة: إن الإنتاج سينخفض في نهاية المطاف إلى 72 ألف برميل يوميا إذا استمر التوقف، من حوالي 1.2 مليون برميل يوميا في وقت سابق، وسيشكل ذلك قطع حوالي 94% من إمدادات النفط الليبي.

وكانت القبائل العربية الليبية، قد أعلنت فى يناير الماضى، إغلاق موانئ وحقول النفط، تحسبًا لاستغلال عوائدها من قبل المليشيات الإرهابية والمرتزقة السوريين، الذين دفعت بهم تركيا لمساندة جماعة الوفاق الإخوانية فى محاربة الجيش الليبى، كطليعة للاحتلال التركى الذى تسعى إليه أنقرة فى تركيا.