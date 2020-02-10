خصص حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، استقبالا على شرف مكونات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، بمناسبة تتويجه بلقب كأس إفريقيا لـ” الفوتصال”.
وأشاد عبياية بمستوى المنتخب الوطني والإنجاز الذي حققه بالتربع على عرش “الفوتصال” بالقارة السمراء، مبرزا أن الوزارة ستظل رهن إشارة جميع الجامعات الرياضية لما فيه خدمة الرياضة الوطنية.
وأثنى عبياية بفوزي لقجع، رئيس جامعة الكرة، وفق إفادة مصدر جيد الإطلاع حضر الإجتماع، في حديثه مع “اليوم 24″، موضحا أنه معجب به وأنه كان يسمع به من قبل، مشددا في السياق ذاته على كونه يخدم الرياضة الوطنية.
وتناول لقجع الكلمة بعدها، ليشيد بدوره بمكونات المنتخب بعد نجاحها في تحقيق الحلم القاري وضمان المشاركة في نهائيات النسخة المقبلة لكأس العالم.
ودام الاستقبال، الذي احتنضته وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، قرابة 20 دقيقة، وحضره كل من لقجع، وجودار، وأبرون، ومولود أجف، فضلا عن لاعبي المنتخب الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر عبيابة لفوزي لقجع: “أنا معجب بك.. كنت أسمع عنك والآن عرفتك عن قرب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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