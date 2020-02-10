“السلطان” إبراهيموفيتش يحطم رقما قياسا في ديربي “الغضب”

محمد بلكادة – صحافي متدرب

مني فريق أسي ميلان بهزيمة قاسية أمام غريمه الأزلي إنتر ميلان بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت يوم أمس الأحد على ملعب جيوسيبي مياتزا بميلان ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ورغم تقدم الضيوف بهدفي أنتي ريبيتش وزلاتان إبراهيموفيتش إلا أن “النيراتزوري” عاد ليقلب موازين المباراة ويفوز بها بعد إحراز لاعبيه رباعية كاملة.

وبغض النظر عن الهزيمة، نجم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في تحقيق رقم قياسي جديد كأكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ ديربي ديلا مادونينا، بعدما زار شباك الإنتر وهو في عمر الـ 38 عاما و129 يوما، علما أن الرقم السابق كان يحمله أسطورة ميلان نيلس ليدهولم بعمر الـ 38 عاما و43 يوما .