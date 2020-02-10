فاس.. حريق مهول وأعمال شغب بسوق عشوائي للخضر

أفادت السلطات المحلية، لولاية جهة فاس-مكناس، بأن حريقا اندلع، مساء اليوم الاثنين، بسوق عشوائي للخضر، كائن بمنطقة “عين هارون”، بمدينة فاس.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية، ومصالح الوقاية المدنية، التي تمكنت من إخماد الحريق، دون تسجيل أية إصابات بشرية.

وقد عرف محيط السوق، تجمهر العديد من المواطنين، من ضمنهم عدد من القاصرين، انخرط بعضهم في أعمال شغب رشقا بالحجارة، مما أدى إلى إصابة أحد أفراد القوات العمومية وعون سلطة بجروح وإلحاق خسائر مادية، بسيارتين تابعتين للقوات العمومية، فيما تم إضرام النار في سيارة للخدمة تابعة لمصالح الوقاية المدنية.

وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وأسباب اندلاع هذا الحريق، كما تم توقيف أحد الأشخاص المشتبه تورطه في أعمال الشغب، فيما تجري التحريات لتحديد هويات باقي الأشخاص المشتبه تورطهم كذلك في أفق تقديمهم أمام العدالة.