أوكرانيا تضغط على إيران لتسليم صندوقي الطائرة المنكوبة

الإثنين 10 فبراير 2020

قال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، الإثنين، إن بلاده تضغط على إيران من أجل تسليمها الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي تحطمت بعد إقلاعها من مطار طهران الشهر الماضي.



وأضاف بريستايكو، في تصريحات لرابطة الصحافة الأجنبية في روما، أن "الصندوق الأسود والتعاون مع طهران مسألة شائكة للغاية من البداية، ونحن نحاول استمرار تركيز الرسالة" على استعادة البيانات.

وتتعرض إيران لضغوط دولية لتقديم مزيد من المعلومات بشأن الملابسات التي أدت إلى إسقاط الطائرة الأوكرانية من طراز بوينج 737-800 في رحلتها 752بعد دقيقتين من إقلاعها من مطار طهران، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد ذكرت الشهر الماضي أن طهران "لا تعتزم في الوقت الحالي" إرسال الصندوق الاسود الخاص بالطائرة إلى أوكرانيا أو أي دولة أخرى.

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ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بريستايكو قوله: "يتعين الآن أن نخطط على المدى الأطول كيفية استعادة الصندوقين الأسودين، وكيفية مواصلة التحقيقات، ونحن ننسق مع خمس دول" في هذا الصدد.

وأسقطت إيران في ديسمبر/كانون الأول طائرة أوكرانية مدنية أثناء شنها هجوما على قاعدة عسكرية عراقية تحوي جنود أمريكيين.

ونفت إيران في البداية مسؤوليتها عن الحادث إلا أنه اعترفت بعد ذلك بمسؤوليتها عن إسقاطها بصاروخين.

وطالبت أوكرانيا إيران بتسليمه الصندوق الأسود للطائرة، لكن الأخيرة رفضت ذلك.