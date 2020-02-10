شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المؤتمر العربي الأول للسلام والتنمية المستدامة بتونس والان مع التفاصيل

الإثنين 10 فبراير 2020 بدأت بالعاصمة التونسية ،اليوم ،أعمال المؤتمر العربي الأول للسلام والعدالة والتنمية المستدامة بمشاركة 11 دولة عربية.

ويناقش المؤتمر الذي ينعقد تحت عنوان" السلام الدائم ليس إنجازًا واحدًا ولكنه بيئة والتزام" عدداً من الموضوعات من بينها العدالة الاجتماعية أساس السلام العالمي والإقليمي وبوابة التنمية و دور المنظمات الدولية والوطنية في تعزيز السلم المستدام إلى جانب موضوع دور الإعلام في تحقيق السلام.

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