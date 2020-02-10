اصابة 6 مدنيين بتفجير داخل مقهى في بعقوبة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رمانة هجومية انفجرت، اليوم، داخل مقهى شعبي في بعقوبة، ما اسفر عن اصابة ٦ مدنيين بجروح مختلفة".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب".