اصابة 6 مدنيين بتفجير داخل مقهى في بعقوبة

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بأن ستة مدنيين اصيبوا بتفجير رمانة داخل مقهى في بعقوبة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رمانة هجومية انفجرت، اليوم، داخل مقهى شعبي في بعقوبة، ما اسفر عن اصابة ٦ مدنيين بجروح مختلفة".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب".
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