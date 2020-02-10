تعطيل الدوام في نينوى يوم غد بسبب الطقس

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء، بسبب تدني درجات الحرارة. وذكر مكتب الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المحافظ قرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة نينوى ليوم غد، بسبب تدني درجات الحرارة". وأضاف أن "الجبوري قرر استثناء الدوائر الخدمية".

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