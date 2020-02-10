رويترز: إصابة 100 جندي أمريكي جراء الهجوم على "عين الأسد"

قال مسؤولون أمريكيون لوكالة رويترز للأنباء، الإثنين، إن الجيش الأمريكي يستعد لإعلان زيادة تتجاوز الـ50% في عدد حالات الإصابة بالصدمة الدماغية جراء هجوم صاروخي إيراني على قاعدة في العراق الشهر الماضي.



وأكد مسؤول للوكالة، طلب عدم نشر اسمه، أن عدد حالات الإصابة بالصدمة الدماغية تجاوز 100 حالة، فيما كان الجيش الأمريكي، أعلن الشهر الماضي، أن عدد الحالات 64 فقط.

ولم تعلن الولايات المتحدة عن إصابات في صفوف قواتها عقب الهجوم، لكنها اعترفت لاحقاً بعلاج جنود لها بالعراق عانوا من أعراض ارتجاج.

و أكد السيناتور الأمريكي توم كوتون أن الرئيس دونالد ترامب "لا يقلل" من إصابات الجنود الأمريكيين في هجوم إيران، الذي استهدف قاعدة أمريكية بالعراق.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، (البنتاجون)، سابقا أن 34 جندياً أمريكياً عانوا من إصابات دماغية، نتيجة هجوم 8 يناير/كانون الثاني الذي شنته طهران؛ رداً على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة لطائرة مسيرة أمريكية.

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ودافع السيناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس عن تصريح ترامب حول إصابة الجنود الذين عانوا من ارتجاج في المخ أعقاب هجوم صاروخي شنته إيران في وقت سابق من هذا الشهر، وقال إنه "لا يقلل" من الإصابات.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي "يصف إصاباتهم.. لكنه لا يقلل من إصاباتهم".

ورفض كوتون، الذي خدم مع الجيش الأمريكي في حرب العراق، فكرة أن ترامب يجب أن يعتذر عن تعليقاته.

ومضى قائلاً: "إذا كانت في الواقع، كل هذه الإصابات ليست خطيرة، إذا كانت على الجانب الأقل خطورة من المقياس مقارنة بالجانب الأكثر خطورة، فإن الرئيس يصف فقط ما حدث.. وأنا لا أقلل منها".

وفي يناير/ كانون الثاني، قال ترامب إنه سمع أن القوات (الأمريكية) "كانت تعاني من صداع وبضعة أشياء أخرى" نتيجة للهجوم، "لكنني أقول، ويمكنني أن أذكر أنه ليس خطيراً للغاية".

وقتل قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني سليماني في غارة أمريكية استهدفت موكبه في العراق مطلع الشهر الماضي.