ترامب يتوقع زوال فيروس كورونا في ابريل بسبب الحرارة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الاميركي دونالد ترامب

توقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين زوال فيروس كورونا المستجد في نيسان/ابريل بسبب الحرارة، مشيدا مجددا بالخطوات التي اتخذها المسؤولون الصينيون لاحتوائه.

وقال ترامب في البيت الابيض "بحلول نيسان/ابريل، او خلال شهر نيسان/ابريل، فان الحرارة عموما تقضي على هذا النوع من الفيروس".

لكن الوباء يواصل تفشيه، ولم تحدد السلطات الصحية حتى الان موعدا تتوقع فيه أن يأخذ انتشار العدوى بالتراجع اسبوعا تلو آخر.

وفي هذا السياق، قال مدير المعهد الاميركي للامراض المعدية انطوني فوسي الجمعة، وهو ايضا عضو في مجموعة العمل الرئاسية حول الفيروس، "لا نعلم".

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ويبقى العامل الرئيسي في ذلك مدى تفشي الفيروس خارج الصين وقدرة الدول الاخرى على احتوائه.

واشاد ترامب مجددا برد فعل بكين وقال "اعتقد انهم يقومون بعمل جيد. تحدثت طويلا الى الرئيس شي (جينبينغ) (...) وهو واثق جدا".