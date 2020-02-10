شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة أكثر من 100 جندي أمريكي بصدمات دماغية في الهجوم الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020 متابعات_السعودية نيوز قال مسؤولون أمريكيون اليوم الإثنين، إن الجيش الأمريكي يستعد لإعلان زيادة تتجاوز 50% في عدد الإصابات بالصدمة الدماغية جراء الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة في العراق في الشهر الماضي.

Advertisements وقال مسؤول وفقا لرويتزر، إن عدد الإصابات بالصدمة الدماغية تجاوز 100 حالة. وسبق للجيش أن أعلن في الشهر الماضي، أن عدد الحالات 64 فقط. وأحجمت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، عن التعليق.

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