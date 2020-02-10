فلسطين تعتزم مقاضاة إسرائيل دوليا على منع تصدير منتجاتها‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

أعلنت الحكومة الفلسطينية الإثنين، أنها تتجه إلى رفع قضايا أمام المحاكم الدولية ضد قرار إسرائيل منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق العربية والعالمية.



وقالت الحكومة، في بيان عقب جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله، إنها اتخذت سلسلة إجراءات لمواجهة القرار الإسرائيلي، من ضمنها توجيه رسائل إلى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، والتوجه لرفع قضايا أمام المحاكم الدولية، ضد القرار.

وأشارت إلى أنها أوعزت إلى سفراء فلسطين في العواصم العالمية لمخاطبتها لإدانة الإجراءات الإسرائيلية، وممارسة الضغط لوقفها.

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وذكرت أنها ”تتابع ما يترتب على هذا الإجراء (الإسرائيلي) غير القانوني من خسائر تلحق بالشركات الفلسطينية المصدرة“.

وأمس الأحد أعلن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، أن إسرائيل منعت اعتبارا من تاريخه، تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن، التي تعد المنفذ الوحيد لتصدير هذه المنتجات.

والأسبوع الماضي، قرر وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، منع إدخال الخضار الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية.

ودفع القرار الإسرائيلي، الحكومة الفلسطينية، لتبني قرار حظر إدخال 5 منتجات إسرائيلية إلى السوق الفلسطينية.