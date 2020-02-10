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بغداد تنفي انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

نفت بغداد انسحاب القوات الأمريكية التي تتواجد في العراق منذ عام 2014، على خلفية مواجهة تنظيم ”داعش“ الإرهابي.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء العراقي تحسين الخفاجي: ”هناك أخبار أخرى تحدثت عن انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة في العراق، وهي غير صحيحة ولا يوجد أصلا مثل هذا العدد“.

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وأضاف في تصريح: ”الأخبار التي تحدثت عن تقديم كل من فرنسا وأستراليا وألمانيا طلبا إلى العمليات المشتركة للانسحاب من التحالف الدولي غير صحيحة، ولم يتم تقديم مثل هكذا طلب“.

وفي يوم 5 من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، صوت البرلمان على قرار يطالب بموجبه الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد.

ولاحقاً، طلبت الحكومة من الولايات المتحدة إرسال وفد لبحث سحب قواتها، إلا أن واشنطن رفضت أي مناقشات بشأن السحب.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة  ”داعش“ منذ عام 2014‎.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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