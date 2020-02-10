- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موسكو تضع قنصل الصين الجديد في الحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020
أعلنت وزارة الخارجية الروسية دخول القنصل العام الصيني الجديد لدى روسيا، تسوي شاوشون، الحجر الصحي، كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وقال ممثل وزارة الخارجية الروسية في مدينة يكاترينبورج، ألكسندر خارلوف: إنه فور وصول القنصل الصيني الجديد إلى المدينة، تم وضعه تحت الحجر الصحي في منزله لمدة أسبوعين.
يشار إلى أن القنصل الصيني الجديد وصل إلى روسيا الخميس الماضي الموافق 6 فبراير الجاري.
يذكر أنه تم عزل 128 مواطنا صينيا في مدينتي يكاترينبورج وبوجدانوفيتش في مقاطعة سفيردلوفسك، كإجراء وقائي.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تضع قنصل الصين الجديد في الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.