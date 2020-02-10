موسكو تضع قنصل الصين الجديد في الحجر الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

أعلنت وزارة الخارجية الروسية دخول القنصل العام الصيني الجديد لدى روسيا، تسوي شاوشون، الحجر الصحي، كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

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وقال ممثل وزارة الخارجية الروسية في مدينة يكاترينبورج، ألكسندر خارلوف: إنه فور وصول القنصل الصيني الجديد إلى المدينة، تم وضعه تحت الحجر الصحي في منزله لمدة أسبوعين.

يشار إلى أن القنصل الصيني الجديد وصل إلى روسيا الخميس الماضي الموافق 6 فبراير الجاري.

يذكر أنه تم عزل 128 مواطنا صينيا في مدينتي يكاترينبورج وبوجدانوفيتش في مقاطعة سفيردلوفسك، كإجراء وقائي.