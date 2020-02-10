هونج كونج تعلن ارتفاع حصيلة إصابات "كورونا" لـ38 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت هونج كونج، الإثنين، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 38 شخصا.



وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن إجمالي عدد المصابين ارتفع بعد تسجيل حالتي إصابة جديدتين، واحدة لرجل يبلغ من العمر 69 عاما وليس لديه سجل سفر إلى البر الرئيسي للصين، والأخرى لسيدة تبلغ من العمر 55 عاما.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن من بين الحالات المصابة يرقد 4 أشخاص حاليا في حالات حرجة، فيما وصف الأطباء حالة مريض خامس بـ"الخطيرة".

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ويسبب فيروس "كورونا" مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة، وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

ووفق اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، قضى فيروس كورونا المستجد على 910 أشخاص حول العالم بعد تفشيه في نحو 30 بلدا ومنطقة، وأصاب نحو 40 ألفا و614 آخرين حتى الآن، فيما أعلنت السلطات الصحية في الصين تعافي 3342 شخصا من المرض الوبائي.

وأوضحت أنه بنهاية الأحد، تم الإبلاغ عن 36 حالة إصابة مؤكدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بينها حالة وفاة واحدة، و10 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و18 حالة في تايوان، فيما خرج مريض في ماكاو ومريض في تايوان من المستشفى بعد شفائهما.

ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية، والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.