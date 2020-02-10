فحوصات طبية لرئيس بوليفيا السابق في كوبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

توجه رئيس بوليفيا الذي عزل مؤخرًا إيفو موراليس من بوينس آيريس حيث يقيم في المنفى، إلى كوبا لإجراء فحوصات طبية، حسبما أعلن فريق العلاقات الخارجية الخاص به اليوم الإثنين. وقال الفريق إن موراليس، وهو أول رئيس بوليفي من السكان الأصليين، توجه جوّا من بوينس آيريس إلى هافانا وسوف يعود في مطلع الأسبوع المقبل. ورغم أن المكسيك منحت موراليس حق اللجوء، فإن وسائل الإعلام المحلية تكهنت بأنه اختار الإقامة في الأرجنتين قبل شهرين ليكون أقرب إلى بوليفيا وللحفاظ على اتصال مع حزبه، الحزب اليساري "ماس"، حيث يهدف إلى العودة في نهاية المطاف. قال موراليس إنه فاز بفترة ولاية رابعة في انتخابات العشرين من أكتوبر، لكن الادعاءات بحدوث تزوير في الانتخابات أدت إلى اندلاع مظاهرات عنيفة على مدى أسابيع. تنحى موراليس عن رئاسة البلاد في نوفمبر عقب ضغط من الجيش. وأدت استقالته إلى تولي نائب رئيس مجلس الشيوخ جانين أنيز السلطة وأسس حكومة انتقالية محافظة. وتتمتع الأرجنتين والمكسيك وكوبا بحكومات تنتمي لتيار يسار الوسط أو تيار اليسار.

