شكرا لقرائتكم المرصد: مقتل 37 عنصرا من النظام والفصائل المسلحة بإدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 37 عنصراً من قوات النظام السوري والفصائل المسلحة في إدلب الاثنين. وأضاف المرصد السوري أن طيران النظام وروسيا شن 138 غارة الاثنين على ريفي إدلب وحلب. إلى ذلك قال إعلام النظام إن وحدات الجيش تسيطر على 4 بلدات وقرى جديدة في الريف الجنوبي الغربي لحلب.

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